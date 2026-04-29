İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duran, söz konusu zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Mesajında, zor şartlar altında kazanılan zaferin tarihsel önemine dikkat çeken Duran, Halil Kut Paşa komutasındaki Mehmetçiğin imkânsızlıklar içinde büyük bir destan yazdığını belirtti.

Duran, Recep Tayyip Erdoğan'ın Kut'ül Amare'ye ilişkin değerlendirmelerine de yer vererek, zaferin Osmanlı'nın 'hasta adam' olarak nitelendirildiği bir dönemde elde edilen kritik bir başarı olduğuna işaret etti.

https://twitter.com/burhanduran/status/2049409719253508348

Kut'ül Amare Zaferi'nin, dış müdahalelere ve esaret planlarına karşı milletin kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, o dönemde sergilenen direniş ruhunun bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Duran, mesajının sonunda başta Halil Kut Paşa olmak üzere, Kut'ül Amare'de mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.