Kocaeli Gebze genelinde planlı ve programlı şekilde sürdürülen üstyapı çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar, mahalle mahalle hayata geçirilmeye devam ediyor.

PARKE VE ASFALT UYGULAMALARI TAMAMLANDI



Bu doğrultuda İstasyon Mahallesi'nde 1466 ve 1468 sokaklarda parke döşeme çalışmaları tamamlanarak yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Ekipler ayrıca 1474 sokakta asfalt yama uygulaması gerçekleştirerek zamanla deforme olan yol yüzeyini yeniledi. Yapılan müdahalelerle birlikte hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.

ULAŞIM KONFORU VE GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Gerçekleştirilen çalışmaların, özellikle günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan güzergâhlarda önemli bir rahatlama sağlaması beklenirken, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

ÇALIŞMALAR İLÇE GENELİNDE SÜRECEK

Yetkililer, planlanan çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve modern yollara kavuşması için sahada aktif olarak görev yapıldığını ifade etti.