KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğiyle yürütülen 2025 Bursa Kalite Ödülleri süreci tamamlandı. Büyük ödül ve başarı ödülü sahipleri düzenlenen törenle açıklandı.

BURSA (İGFA) - KalDer Bursa ile BUSİAD iş birliğinde, EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülen 2025 Bursa Kalite Ödülü süreci tamamlandı. 1998 yılından bu yana sürdürülen organizasyon, kurumlarda kalite kültürünü yaygınlaştırmayı ve iş mükemmelliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ekim 2025'te başvuru yapan kuruluşlara verilen eğitimlerle başlayan süreçte, katılımcı kurumlar EFQM Modeli kapsamında değerlendirmeye alındı. Başvuru dokümanları, eğitimli ve deneyimli değerlendiriciler tarafından incelenirken, Mart ayında gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle süreç tamamlandı. Nihai karar, değerlendirme sonuçlarının yürütme kurulunda ele alınmasının ardından verildi.

2025 yılı ödülleri, Almira Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Açıklanan sonuçlara göre; Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ve Arena Eğitim Kurumları 'Bursa Kalite Büyük Ödülü'nün sahibi olurken, BURFAŞ ise 'Bursa Kalite Başarı Ödülü'nü kazandı.