BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın politika ve strateji organı olan Siyasi Komite'ye seçildi. 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni dönemde Türkiye'yi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay temsil edecek.

2026-2030 yıllarını kapsayan 8. faz döneminde görev yapacak olan Başkan Şadi Özdemir, Avrupa genelinden seçilen 16 siyasi temsilciden biri oldu.

Komite'de Türkiye'den iki isim yer alacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel yönetim tecrübelerini Avrupa sahasına taşıyacak.

NİLÜFER'İN SAĞLIK VİZYONU AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Seçilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Şadi Özdemir, bu görevin Nilüfer için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, 'Nilüfer'in sağlıklı ve dirençli kent vizyonunu Avrupa'da temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Siyasi komite aracılığıyla, kentimizdeki iyi uygulama örneklerini uluslararası düzeye taşırken, Avrupa'nın sağlık politikalarına da yön vereceğiz' dedi.

Siyasi Komite'nin ilk toplantısına katılan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in sağlığa bakış açısını paydaşlarla paylaştı. Sağlığı, temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Bizim önceliğimiz, sosyal adaleti kentsel dokunun her katmanına yaymak. Özellikle dezavantajlı grupların sağlığın sosyal belirleyicilerine erişimini iyileştirmek için çalışıyoruz. Nilüfer'de hayata geçirdiğimiz dijital belediyecilik uygulamalarıyla da kriz anlarında bile hizmet sürekliliğini yağlayarak toplumsal dayanıklılığımızı artırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi, Siyasi Komite üyeliğinin yanı sıra teknik birikimini de Haziran ayında Portekiz'de düzenlenecek olan DSÖ Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı'na taşıyacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de katılması beklenen toplantıda Nilüfer Belediyesi, dört farklı bildiri sunacak.