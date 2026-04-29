Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Arkeoloji Gündemi söyleşi serisinin konuğu Prof. Dr. Derya Şahin oldu. Şahin, Apollonia ad Rhyndacum (Gölyazı) kazılarında elde edilen son bulguları ve kent arkeolojisinin modern kimlik üzerindeki etkisini anlattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Pancar Deposu'nda düzenlenen Arkeoloji Gündemi söyleşisinin son konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Arkeoloji Bölümü Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin oldu. 'Kent Arkeolojisi ve Apollonia ad Rhyndacum (Gölyazı) Kazıları' başlıklı söyleşide arkeolojinin, kenti anlamlandıran ve köklendiren bir araç olduğu konuşuldu.

Kenti, 'ekonomik ve sosyal katmanların üst üste biriktiği canlı bir organizma' olarak tanımlayan Prof. Dr. Şahin, arkeolojinin bu organizma içindeki rolünü, 'Geçmişin kaydını tutmakla yetinmez; yer duygusunu inşa eder, kente kimlik kazandırır' sözleriyle özetledi.

Söyleşinin odak noktasında, Bursa'nın köklü antik yerleşimlerinden Gölyazı'da yürütülen çalışmalar yer aldı. Özellikle Zambaktepe Tiyatrosu ve Demeter Kutsal Alanı'ndaki araştırmalara dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, 2025 kazı döneminde elde edilen bulguları katılımcılarla paylaştı. Şahin, tiyatro alanındaki kazılarda mimari süslemeler, boyalı sıvalar ve sikkeler gibi dönemin yaşantısına ışık tutan önemli eserlerin gün ışığına çıktığını belirtti. Şahin, tiyatro yapısında Roma dönemin yapılan mekansal düzenlemelerin, o dönemdeki toplumsal zevklerde yaşanan değişimi somut bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

KAZILARDA MODERN TEKNOLOJİ

Geçmişi aydınlatırken modern teknolojinin imkanlarından da yararlandıklarını aktaran Şahin, Zambaktepe Tiyatrosu'nun kültürel hacmini belgelemek ve korumak amacıyla fotoğrafmetre ile 3D modelleme yöntemini kullandıklarını belirtti. Şahin, elde edilen tüm bu bilimsel verilerin ve teknolojik çalışmaların, Bursa'nın tarihsel derinliği ile günümüzün modern dokusu arasındaki bağı daha kuvvetlendirdiğinin altını çizdi.

Arkeoloji Gündemi, bir sonraki buluşmada arkeoloji alanın usta isimlerini aynı masada buluşturacak özel bir panel ile devam edecek.