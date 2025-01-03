Çalışanlar artık işyerinde sosyal medyada gezinerek daha fazla zaman kaybediyor ve bu durum "sosyal sanal işten kaytarma" olarak adlandırılıyor. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre çalışanlar iş saatlerinde Facebook, X, WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda vakit geçirerek işlerine odaklanamıyor.Sinem SİKLON - Bilki Tübitak / KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Üniversitesi tarafından Kocaeli'de bulunan özel bankalarda çalışan 219 banka çalışanı ile yapılan araştırma bilinçli farkındalığı düşük olan çalışanların sosyal sanal kaytarmaya başvurduğunu gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ezgi Fatma Erbaş Kelebek tarafından yapılan “İş Stresinin Sosyal Sanal Kaytarma Rolü Üzerindeki Etkisi” başlıklı araştırması bilinçli farkındalığı düşük olan çalışanların iş saatlerinde Facebook, Twitter, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına girerek birkaç dakikalığına da olsa işten kaytardığını ortaya çıkardı.

Çalışanların mesai saatlerinde sosyal medya platformlarında birkaç dakika zaman geçirmesi iş stresi üzerinde olumlu etki bırakırken, bilinçli farkındalığı yüksek olan çalışanlar ise sosyal sanal kaytarmaya başvurmayı gerek görmedi.

Öğr. Gör. Dr. Ezgi Fatma Erbaş Kelebek, yüksek bilinçli farkındalıktan çok düşük bilinçli farkındalık söz konusu olduğunda iş stresinin sosyal sanal kaytarma üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğunu vurguladı.