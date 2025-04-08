Toplumsal eşitlik için yeni bir adım daha atılıyor. Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Nasıl Bir Ekonomi / ekonomim.com iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Sosyal Etki Zirvesi 2025 (SEZ’25), 29 Mayıs 2025 tarihinde İş Sanat’ta gerçekleşecek. Platform Kurucusu Münteha Adalı, SEZ’25’in yalnızca bir zirve değil, toplumsal dönüşüm hareketi olduğuna dikkat çektFerit BİNZET / İSTANBUL (İGFA)- Bu yıl “Birliktelik Zamanı” temasıyla düzenlenecek Sosyal Etki Zirvesi, eşitlik mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biri olan önyargıları ele alacak. SEZ’25, farklı sektörlerden kurum ve kuruluşları bir araya getirerek büyük bir sosyal farkındalık hareketine dönüşmeyi hedefliyor.

Zirvenin organizasyon liderliğini üstlenen Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu Münteha Adalı, SEZ’25’in yalnızca bir zirve değil, toplumsal dönüşüm hareketi olduğuna dikkat çekti. Adalı, “Geçtiğimiz yıl 121 paydaşla yola çıkmıştık. Bu yıl ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, 210 paydaşa ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir sayı değil; arkasında koca bir etki, ortak bir bilinç ve güçlü bir toplumsal dayanışma var” dedi.

GENÇLİK GÜCÜ ZİRVENİN KALBİNDE

Bu yıl zirvede en dikkat çeken gelişmelerden biri de gençlerin aktif katılımı olacak. Münteha Adalı, gençlerin sadece dinleyen değil, yön veren konumda olacağını vurgulayarak, “Gençlerin enerjisi, yenilikçi fikirleri ve sorunlara karşı duyarlılıkları, toplumsal dönüşümün kilit taşıdır. Onlara sadece alan açmak değil, liderlik fırsatları da sunmak istiyoruz. SEZ’25, gençleri karar verici süreçlerin içine alarak gerçek bir değişimin önünü açacak.” dedi.

SEKTÖRLER ARASI GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Geçen yıl 2 bin 500’den fazla kişinin katılım gösterdiği zirve, bu yıl AÇEV, ÇEKÜL Vakfı, TOÇEV, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği gibi yeni katılımcılarla daha da genişliyor.

Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları SEZ’25’te buluşarak güçlü bir toplumsal sinerji oluşturmayı hedefliyor.

Adalı, “Zirve sonrası oluşturduğumuz çalışma grupları, akademisyenlerimizle birlikte hazırladığımız kapsamlı raporlarla, çözüm odaklı bir vizyon geliştirdik. Bu yıl zirvede sadece konuşmayacağız, birlikte çözüm üreteceğiz” diyerek etkinliğin derinliğine dikkat çekti.

FARKINDALIK DEĞİŞİMİN İLK ADIMIDIR

Zirvenin bu yılki ana teması, toplumun her alanında yerleşmiş önyargılara ışık tutmak. Eğitimden iş hayatına, cinsiyet rollerinden kuşak çatışmalarına kadar birçok farklı başlık, alanında uzman isimler tarafından tartışmaya açılacak.

Programın temel başlıkları arasında şunlar yer aldı:

•Cinsiyetçi Kodlamaların Oluşturduğu Önyargılar: “Kadın = Erkek”

•Söylemden Eyleme: “Eşitlik”

•Geleneksel Yapının Yarattığı Kültürel Önyargılar

•Derinleşen Eşitsizlikler ve Sosyal Adalet

•İş Dünyasında ve Sermayede Süregelen Önyargılar

•Kuşaklar Arası Çatışma ve Anlayış Krizi

•Halden Anlamak: Toplumda Davranış Dönüşümü

Ayrıca eğitim, iklim, savunuculuk, sanat, spor, teknoloji ve jeopolitik gibi alanlarda derinleşen önyargılar da özel oturumlarla ele alınacak.