Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince müze ve ören yerlerinin yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Bakan Ersoy, 9 günlük tatilde toplam 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçinin kültürel miras alanlarını gezdiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük tatilde toplam 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçinin kültürel miras alanlarını gezdiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, “Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz,” diyerek ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EFES VE GÖBEKLİTEPE ZİRVEDE

Bakanlığın verilerine göre, 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan tatil döneminde en çok ziyaret edilen yer 81 bin 264 kişiyle İzmir Efes Ören Yeri oldu. İzmir Efes'i 71 bin 388 ziyaretçiyle Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri ve 64 bin 21 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri izledi.

İlk 15’te yer alan müze ve ören yerlerini ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti.

İŞTE EN ÇOK İLGİ GÖREN 15 NOKTA

1- İzmir Efes Ören Yeri

2- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri

3- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri

4- Paşabağlar Ören Yeri

5- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

6- Nevşehir Göreme Ören Yeri

7- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri

8- İstanbul Galata Kulesi

9- Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

10- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri

11- Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri

12- Ankara Cumhuriyet Müzesi

13- Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri

14- İstanbul Arkeoloji Müzesi

15- Çanakkale Troya Ören Yeri

Bakan Ersoy, bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerine gösterilen ilginin, Türkiye’nin kültürel mirasına verilen önemin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu yoğun ziyaretçi trafiğinin kültür ve turizm alanındaki çalışmaların başarısını ortaya koyduğu ifade edildi.