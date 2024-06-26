TEKİRDAĞ (İGFA) - Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan son yolculuğuna uğurlandı.

Ertan'ın cenazesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, oda ve borsa başkanları da katıldı.

Cenaze törenine katılan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu BaşkanıSoner Ilık “Değerli ağabeyim Yüksel Ertan’ı dualarla son yolculuğuna uğurladık. Çorlu için harcadığı yoğun mesai ve her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.