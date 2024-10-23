Ankara'daki Türk Havacılık ve Sanayii AŞ'ye ait uçak fabrikasında çıkan çatışma şaşkınlığa neden oldu. Çatışmanın bir taksiyi gasp ederek gelen teröristler tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı. Çatışma sırasında teröristlerin hedefi olan bazı görevliler hayatını kaybederken çak sayıda yaralı olduğu da belirlenndi. Olayla ilgili araştırma ve operasyonlar sürüyor.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde patlama gerçekleştiği belirtildi. Bölgede iki patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık görevlisi sevk edildi.

SALDIRI TERÖR SALDIRISI ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, TUSAŞ önünde bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini, saldırıda şehitlerimiz ve yaralılarımız olduğunu açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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