Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan, 7500 lira olan en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu açıkladı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışı gerçekleşti. Yaklaşık 3.5 saat süren Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı. Diğer Bağkur ve İşçi Emeklilerine de 42.6 oranında zam yapıldığını bildirdi.

En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.