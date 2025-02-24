Son dakika... 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi! Son dakika... 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi!
Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.
Editör: MURAT AYDIN