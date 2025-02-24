Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, doğduğu topraklar olan Libya’nın Derne şehrinde yaşanan sel felaketine yardıma gitmiş, ekibiyle birlikte zorlu arama-kurtarma çalışmalarında bulunmuştu. Felaketin yaşandığı Libya’dan, itfaiye araçları almak için Türkiye’ye gelen bir heyet, Manisa’ya da gelerek İnal ve ekibine “Sizler bizim kahramanlarımızsınız” diyerek teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - 2023 yılının Eylül ayında Libya’da Daniel fırtınası ve iki barajın çökmesi sonucu Derne kentinde meydana gelen felakette, kent yerle bir oldu ve binlerce kişi hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen acil çağrı sonrasında, 10 kişilik ekibiyle birlikte askeri gemilerle Libya’ya hareket etti. Felaketin vurduğu şehir, aynı zamanda da İnal'ın doğduğu topraklardı.

Babasının işçi olarak çalıştığı yıllarda Derne’de doğan ve birkaç yıl burada yaşayan İnal, yıllar sonra bu kez bir kurtarma ekibinin başında Derne’de, hayat kurtarmak için çalıştı. Libya’ya vardığında ekibiyle birlikte felaketin boyutlarını gören İnal, “Sanki bir sel değil de tsunami ve deprem bir arada yaşanmış gibiydi” diyerek yaşadıklarını anlattı. Manisa İtfaiyesi ekibi, 36 gün boyunca canla başla çalışarak, kurtarma operasyonları yürüttü. Enkaz altından kurtardıkları insanlar, imkansızlıklar içinde yaptıkları çalışmalar, hem onlarda hem de Libyalılarda unutulmaz izler bıraktı.

LİBYALI HEYETTEN DUYGUSAL ZİYARET

Aradan geçen iki yılın ardından, Doğu Libya Ulusal Güvenlik Otoritesi yetkilileri, itfaiye ve kurtarma araçları alımı için İzmir’deki bir firmaya görüşmeye geldi.

Manisa İtfaiyesi’nin Derne’de yaptığı çalışmalardan bahseden Libya heyeti, Manisa İtfaiyesine ziyarette bulunmak istedi. Doğu Libya Hükümeti Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Dr. Ebubekir Bedir, Doğu Libya Ulusal Güvenlik Otoritesi Başkanı Tümgeneral Tarek Elwahdi, Ulusal Güvenlik Otoritesi yetkilisi Tümgeneral Ahmed Anouda, Proje Yönetim Müdürü Tümgeneral Moamar Bensalim, Al Marj Şehri Sivil Savunma Müdürü General Salim Almabrouk, Uluslararası İş birliği Sorumlusu Abdalrahman Alkaseh, Bilgi İşlem Departmanı Sorumlusu Ayman Bayou’dan oluşan Libya heyeti, Volkan İtfaiye Afrika Kıtası Satış Yöneticisi Bekir Coşgun ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve ekibiyle Derne’de yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan heyet, “Sizler bizim kahramanımızsınız” diyerek teşekkürlerini iletti. Libya heyeti, ayrıca, olası iş birlikleri ve Manisa İtfaiyesi’nin çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

YAŞANAN FELAKETİ ANLATTI

Daire Başkanı İnal, “2023 Eylül ayında bize İçişleri Bakanlığı’ndan bir telefon geldi. 3 saat içinde hazırlandık ve arkadaşlarımızla birlikte önce İzmir’e limana sonrasında askeri gemiler ile Libya’ya vardık. İlk olarak Tobruk’a indik. İndiğimiz gibi felaketleri üst üste görmeye başladık. Felaketin merkezine yaklaştığımızda sanki bir sel gibi değil de hem deprem hem sel gibi tsunami gibi bir durum vardı. Oradaki can kayıplarını görmeye ve duymaya başladığımızda çok üzüldük. Her şeyimizle varla yok arasında olan şehirden insanları kurtarmaya çalıştık. Türk ekipleri olarak ilk biz vardık. Başkanlık kuruldu, diğer ülkeler de gelmeye başladığında başkanlığı biz ilerletmeye başladık. Büyük bir çamur vardı, yürümek bile zordu. Oradaki vatandaşların durumu daha kötüydü. Bulaşıcı hastalıklardan da korunmaya çalışıyorduk. Zorluklar arasında vatandaşları kurtarmaya çalıştık. Kimisini canlı kurtardık kimisini ölü çıkarttık. Durum o kadar kötüydü ki ağaçların üzerinden bile cenaze indirdik” diyerek yaşadıklarını anlattı.

DOĞDUĞU TOPRAKLARA YARDIMA GİTTİ

Kendisinin de Libya Derne doğumlu olduğunu söyleyen İnal, “40 yıl önce babam işçi olarak Libya’ya gidiyor. Ben Libya’da, Derne şehrinde doğdum. Kısa süre sonra da Türkiye’ye döndük. İçişleri Bakanlığı’ndan telefon gelip ‘Derne’ye gideceksiniz’ dendiğinde takdiri ilahi mi diye sordum kendime. Oraya gittiğimizde babamla görüştüm. Mahalleyi söyledi, aynı mahalleyi tarif etti. Aynı yerlerde gezmişim, doğduğum evin yakınına kadar geldim. Benim için çok şaşırtıcıydı. Orada ustalar vardı, aralarında babamı tanıyanlar da vardı. Herkes bir duygusallaştı. Oraya gitmem çok büyük bir tevafuktu. Hiç kimse inanamadı, bilerek yapılmış bir şey gibiydi. Hepsi kendiliğinden arka arkaya gelen tesadüflerdi” diye konuştu.

“ONLAR BİZİM KAHRAMANLARIMIZ”

Gürhan İnal’ın Derne doğumlu olduğunu duyunca çok şaşırdıklarını ve kendisi ile ekibini Libya’ya davet ettiklerini belirten Tümgeneral Tarek Elwahdi, Derne’deki felaket sırasında fedakarca çalışan Manisa İtfaiyesi’ne teşekkür etmek için geldiklerini söyledi. Tarek Elwahdi, “Deprem felaketinde biz de Türkiye’ye destek göndermiştik. İş birliğimizin büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Türk kurtarma ekiplerinin ne kadar donanımlı olduğunu gördük ve tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Derne’de yaşananlar çok üzücüydü. Manisa İtfaiyesi’nin çalışmalarını biliyorduk, yakın olduğumuzu öğrenince teşekkür etmek istedik. Verdikleri mücadele bizim için çok değerli, onlar bizim kahramanlarımız” şeklinde konuştu.

Ziyarete aracılık eden Volkan İtfaiye Afrika Kıtası Satış Yöneticisi Bekir Coşgun, Manisalı bir iş insanına ait firmanın 50 yıldır üretim yaptığını ve 45 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, böyle bir buluşmaya aracılık etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.