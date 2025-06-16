Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis araştırma gemisine Somali açıklarında refakat ve koruma görevi yapan TCG Göksu, TCG Giresun ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden oluşan Somali Türk Deniz Görev Grubu’nun görevini başarıyla tamamladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Somali açıklarında Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma sağlayan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Göksu, TCG Giresun ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden oluşan Somali Türk Deniz Görev Grubu, görevini başarıyla yerine getirdi.

15 Haziran 2025 tarihinde görev grubunun Türkiye’ye dönüşü için Mogadişu Limanı’nda Somalili üst düzey yöneticilerin katılımıyla bir uğurlama töreni düzenlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1934539268677926919

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, “Görevi başarıyla tamamlayan kahraman bahriyelilerimizi ve gemilerimize ev sahipliği yapan Somalili kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz,” ifadelerini kullandı.