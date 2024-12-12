Migros Sanal Market’in yapay zekâ destekli platformu MAYA, datadan aldığı güçle alışverişi hiper kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor. MAYA, kullanıcılara; sofrada kaç kişi var, kaç kalori, besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü alternatiflerine kadar detaylı cevap veriyor.İSTANBUL (İGFA) - MAYA, Migros One platformu içerisinde yer alan Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı.

MAYA, kullanıcıların algoritmalarından beslenerek yaşamın tüm alanlarında kişiselleştirilmiş önerileri yapay zekâ desteğiyle sunuyor.

Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına ya da yaşam tarzlarına dayalı tarifleri ve hayatlarını kolaylaştıracak ipuçlarını kullanıcılar ile buluşturuyor. Bebek ve çocuk gelişimi videolarından, sağlıklı yaşam, hamilelik ve ebeveynliğe dair bilgilere, ev bakımından makyaj ve cilt bakım tüyolarına kadar zengin içerikler sunan platform, öneriler ile bağlantılı ürünleri kolayca sipariş verme imkânı sağlıyor. Uygulama içi deneyiminde organik bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkan MAYA, ihtiyaçlara uygun, ilham verici çözümler sunuyor.

ÖĞÜN PLANLAYICISI İLE GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Öğün planlayıcı özelliği sayesinde sofrada kaç kişi olduğu, yemeklerin kalori ve besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü planlamasına da yer veren MAYA, seçilen menülere göre ihtiyaç duyulan ürünleri, gerekli miktarlarda sepete ekliyor. Böylece planlı bir alışveriş deneyimi yaratarak gıda israfını önlemeye katkı sağlıyor. Bütçe dostu vegan, vejetaryen, glutensiz ve organik seçenekler de sunan MAYA, kullanıcılara alternatif öneriler yaratarak tariflerdeki malzemeleri tek tıkla sepete ekliyor ve kapıya teslim ettiriyor.