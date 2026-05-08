Sivas Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve atıl durumdaki yatırımların yeniden şehre kazandırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir süredir kullanılmayan Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi, gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra; Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İl Başkanı Turan Bütün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KURSİYERLERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Törende ilk olarak söz alan Kadın Kuaförlüğü Kursiyeri Esra Özdal, merkezin çok yönlü bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek 'Burada verilen eğitimler, kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayatta daha aktif yer almasını sağlamaktadır. Bu imkânı bizlere sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

Hazır Giyim Kursiyeri Rukiye Bahtiyar ise 'Kültür merkezinde her yaştan kadınımız yeni beceriler kazanacak, yeteneklerini geliştirecek ve sosyal hayatta daha aktif yer alacaktır. Belediye Başkanımız öncülüğünde bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Binanın bir süredir atıl vaziyette olduğunu hatırlatan Yenişehir Mahallesi Muhtarı Fatih Kaynar, 'Burada çevreye rahatsızlık veren durumlarla karşılaşıyorduk. Konuyu Belediye Başkanımıza ilettik ve kısa sürede çalışmaları başlatarak binayı modern bir hale getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür merkezimiz mahallemize ve hanım kardeşlerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, 'Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde, böylesine anlamlı bir hizmetin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Adem Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, kültür merkezinin hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

BAŞKAN UZUN: 'ATIL YAPILARI TEK TEK ŞEHRE KAZANDIRIYORUZ'

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, atıl olan binanın mahalle sakinlerine ciddi anlamda rahatsızlık veren bir yapıya dönüştüğünü ifade ederek 'Mahalle muhtarımızın ve özellikle hanım kardeşlerimizin talepleri vardı. Biz de planlamalarımızı yaptık, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde binayı ayağa kaldırdılar. Hem mahallemize bir değer kazandırdık, hem de hanım kardeşlerimizin isteklerini yerine getirdik. Geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde ne kadar atıl yer varsa, bunların hepsine birer birer neşter vuruyoruz. Mahallelerimiz ve şehrimiz değer kazanıyor. Sivas'a dışarıdan gelen herkes bu değişimi görüyor. Önümüzdeki süreçte de bu değişim çok daha güçlü bir şekilde devam edecek' dedi.

12 KURSTA 250 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde kurdele kesilerek kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Merkezde; Kur'an-ı Kerim, Hazır Giyim, El Nakışı, Mefruşat, Aşçı Çırağı ve Kadın Kuaförlüğü başta olmak üzere toplam 12 kursta 250 kursiyer eğitim alıyor.