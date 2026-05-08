Bursa'da kadın inşaat mühendisleri, Anneler Günü'nü kutlamak ve kadın dayanışmasını arttırmak için bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube üyesi Kadın Komisyonu, kadın mühendislerini buluşturarak Anneler Gününü kutlayarak, Mum Atölyesi düzenledi.

Şubede gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın inşaat mühendisleri hayallerini ve sevgilerini kendi elleriyle hazırladıkları mumlara yansıttılar. Kadınların dokunduğu her alanda yarattığı farklılığı sergileyen mühendisler bir arada olmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu Başkanı Yasemin Işık Uysal, 'Kadınlar merhametleri, incelikleri, zarafet ve hoşgörüleri ile hayatı yılmadan mücadele ederek karşılıyor. Amacımız yoğun geçen bu koşuşturmaca arasında kadınlarımızın hayallerini ve umutlarını canlandırmak. Paylaşımımızı arttırarak kadın inşaat mühendislerinin birlikteliğini güçlendirmek' dedi. Uysal, kadın meslektaşlarına, Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu üyelerine ve etkinliğe katılarak kendilerini destekleyen Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ayşegül Özbek'e Yönetim Kurulu Üyesi Kudret Sena Erdoğan'a ve Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.