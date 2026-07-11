Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlenen Sivas Yaşayan Miras Şöleni Tarihi Kent Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Şölen, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleşen 'Sivas Yaşayan Miras Şöleni' açılış törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

Konuşmasında Sivas'ın köklü medeniyet mirasından bahseden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, asıl gücün geçmişten devralınan kültürü ve usta-çırak geleneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmek olduğunu vurgulayarak; 'şüphesiz bir milleti güçlü kılan yalnızca inşa ettiği şehirler, yollar ve binalar değildir. Asıl güç; geçmişten devraldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir' diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yaptığı konuşmada, 'Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sivas Valiliğimiz ve Belediyemizin iş birliğiyle gerçekleşecek bu etkinlik sayesinde, ülkemizin dört bir yanından şehrimize gelen birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağız. Böylece, bu topraklarda ne kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuza bir kez daha şahitlik edeceğiz. Sivas, son derece zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Bizlerin bu mirasa ne denli sahip çıktığı, buradaki tarihi eserlerde çok net bir şekilde görülmektedir' diye konuştu.

Konuşmasında geleneksel değerlerin korunarak modern çağa taşınmasının hayati önemine dikkat çeken T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, 'Kültür, bir milletin ortak hafızasıdır. Geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütünüdür. Aynı zamanda insanın ait olduğu topluma olan bağını güçlendiren, kimliğini şekillendiren ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir' dedi.

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ev sahipliği yapan Sivas'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 59 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kayıtlı toplam 61'i geleneksel el sanatlarından olmak üzere 204 sanatçı bulunuyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANATLA DOLU ŞÖLEN

Şölen kapsamında Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Bitkisel Örücülük, Yumurta Kabuğu Oyma, Sedefkârlık, İğne Oyacılığı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Ahşap Baskı / Yazmacılık, Seramik, Rize Bezi Dokuma, Tespih Yapımı, Bağlama Yapımı, Kilim Dokuma, Ahşap İşleri, Baston Yapımı, Çinicilik, Karabağ Kilimi Dokuma, Kırkyama, Telkâri, Bıçakçılık, Metal Oyma, Naht, Yemenicilik, Körüklü Çizme Yapımı, Filografi, Ahşap Kaşık Yapımı, Tel Kırma, Cam İşleri, Deri İşleme, Kazaziye, Aba Dokuma, Mücevher Sâdekârlığı gibi birçok sanat dalından davet edilen ustalar Tarihi Kent Meydanı'nda; kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

Sivas Yaşayan Miras Şöleni ''Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta'' etkinliği kapsamında dokuma ustalarını biraraya getiriyor. Oluşturulan ayrı bir alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı dokuma ustaları kendileri için özel olarak hazırlanan stantlarda, ürettikleri ve işledikleri ürünlerini sergiliyor.

Şölen süresince Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Türk Süsleme Sanatları Sergileri kapsamında Hüsn-i Hat, Tezhip ve Mozaik sergileri sanatseverlerle buluşuyor. Tarihi Kent Meydanı'nda, çocuklara yönelik olarak; Karagöz sanatçısı Murat Bal tarafından Karagöz gösterisi minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatarak onları geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştırıyor.