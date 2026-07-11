Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, nostaljik sinema atmosferiyle başladı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk gösterimde vatandaşlar, 'Aile Arasında' filmini izlerken patlamış mısır ikramıyla keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi tarafından yaz akşamlarına renk katmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri başladı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk film gösteriminde Bakırköylüler, nostaljik açık hava sineması deneyimini yeniden yaşadı. Etkinliğin ilk gününde vatandaşlar, 'Aile Arasında' filmini birlikte izlerken geçmişin mahalle sinemalarını hatırlatan keyifli bir atmosfer oluştu.

Gösterim boyunca katılımcılara patlamış mısır ikram edilerek sinema keyfi tamamlandı. Komşuluk ve dayanışma duygusunu güçlendiren Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca her perşembe günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde aynı yer ve saatte devam edecek. Bakırköylüler, açık havada film izleme keyfini yaz akşamları boyunca sürdürecek.