Sivas Belediyesi tarafından Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla yapımı tamamlanan park, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta gerçekleşen törene Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yılmaz Şimşek, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın ailesi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Ardından şehidimizin özgeçmişi okunarak, hatırası bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı.

Programda konuşan Eğriköprü Mahalle Muhtarı Mehmet Güler, “Bu park vesilesiyle herkes şehidimiz Şeyda Yılmaz’ın adını ve vatan için yaptığı fedakârlığı hatırlayacak. Bu örnek projeden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Şehidin ablası Fatma Ay ise “Şeyda’nın şehadet haberini alalı tam bir yıl oldu. Zaman nasıl geçti anlamadık. Hem çok uzun hem de çok kısa bir zaman dilimiydi. İki gün önce Şeyda’nın kabrini ziyarete gittiğimizde bir çocuk geldi yanımıza bir parkın açılacağını ve Şeyda’nın isminin verileceğini söyledi. Sanki bizi teselli ediyor gibiydi. İnanın çok büyük gurur duyduk. Anladık ki Şeyda sadece bizim değil, bir toplumun kardeşi, evladı ve çocukların kahraman ablası olmuş. Bu projede emeği geçen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca şehitlerimizin isimlerini yeni açılan parklara vererek onların aziz hatıralarını yaşatan Belediye Başkanımız Dr. Adem Uzun’a şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Törende katılımcılara hitap eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Bir yıl önce büyük bir acı yaşadık ve hala içimizde aynı acı duruyor. O zaman şehidimizin ailesine söz verdik, onun ismini çok güzel bir projede yaşatacağız dedik. Gerçekten şehrimizin en güzel bölgelerinden birinde Şeyda kardeşimizin ismini yaşatacağız. Sivaslılara en çok vefa yakışıyor. Biz de şehidimize olan vefamızı bu parkı açarak gösteriyoruz. Bu dönemde şehit olan tüm kardeşlerimizin isimlerini bir parkımıza verdik. Şehit Emre Polat, Şehit Ümit Üzüm kardeşlerimizin ismini parklarımıza verdik. Şehit Nihat İrgi kardeşimizin de adını bir parkımıza vereceğiz. Aynı zamanda Garnizon Şehitliğimizi de şehitlerimize yakışır şekilde yeniliyoruz. Tekrar şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Parkımızın da hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Son olarak söz alan Vali Yılmaz Şimşek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir borçtur. Çünkü bizler biliyoruz ki bir millet şehitlerine sahip çıktığı müddetçe ayakta kalır, onların fedakârlıklarını hafızasında diri tuttuğu sürece geleceğe güvenle yürür. Bu anlamlı eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen Belediye Başkanımıza ve Sivas Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Törene katılan protokol üyeleri ve şehidin ailesi, açılış kurdelesini keserek parkı vatandaşlarla birlikte gezdi. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan park, sadece bir yeşil alan değil; aynı zamanda Şehit Şeyda Yılmaz’ın adını gelecek nesillere taşıyacak bir mekân olarak hayata geçirildi.