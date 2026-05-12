Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıllardır kaderine terk edilen ve adeta zamana yenik düşen eski Beşeylül İlkokulu binası, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in girişimleriyle yeniden hayat buluyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi tarafından yürütülen dev dönüşüm projesi kapsamında, ilçenin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi yapı 'Mahalle Konağı' ve 'Belediye Misafirhanesi' olarak hizmet verecek.

Uzun süredir atıl durumda bulunan eski okul binasının yeniden ilçeye kazandırılması için harekete geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hem tarihi bir mirası yok olmaktan kurtardı hem de mahalle kültürünü yaşatacak örnek bir sosyal projeye imza attı. Aslına uygun şekilde restore edilerek modernize edilecek bina, sadece bir yapı değil; geçmiş ile geleceği buluşturan yeni bir yaşam alanı olacak.

Başta Beşikli Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet verecek olan Mahalle Konağı; sosyal dayanışmanın, kültürel etkinliklerin ve mahalle buluşmalarının merkezi haline gelecek. Belediye Misafirhanesi bölümü ise Pazaryeri'ne gelen misafirleri ağırlayarak ilçenin misafirperver yüzünü yansıtacak. Pazaryeri Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunu güçlendirecek proje, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. İlçede yıllarca sessizliğe bürünen eski okul binasının yeniden ışıklarının yanacak olması, mahallede heyecan oluşturdu.

Başkan Tekin'in yoğun çabalarıyla hayata geçirilen proje, 'Geçmişine sahip çıkan şehirler geleceğini inşa eder' sözünü bir kez daha gerçeğe dönüştürdü. Yıllarca çocuk seslerinin yankılandığı eski okul binası, şimdi yeniden insanların bir araya geldiği, dayanışmanın büyüdüğü ve hatıraların yaşatıldığı özel bir mekân olacak.