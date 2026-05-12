Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını sahil kesimlerinde teknelerle denizden karaya ilaçlama yaparak sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Doğu, batı ve merkez bölgelerde toplam 1600 personelle sahada görev yapan ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek sivrisinek, karasinek ve benzeri zararlılara karşı yıl boyunca düzenli ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

ÜREME ALANLARI TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında ekipler; menfezler, çöp konteynerleri, yağmur suyu mazgalları, tarla tahliye kanalları, havuz drenaj sistemleri, dere yatakları, rögar çevreleri, sulama kanalları, birikinti sular, fosseptik alanları, bodrum giderleri, inşaat alanlarında oluşan su birikintileri, park ve yeşil alanlardaki riskli noktalarında ilaçlama çalışması yapıyor. Larva ve uçkun mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, vektör üreme kaynaklarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

KIYI HATTINDAKİ ÜREME ALANLARINA MÜDAHALE

Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında özellikle sivrisinek üreme riski bulunan noktalarda çalışma yapan ekipler, ulaşılması güç alanlara da girerek larva ve uçkun oluşumuna karşı mücadele etmek için denizden de mücadelesini sürdürüyor.

Sahil kesimlerinde teknelerle denizden karaya ilaçlama yapılarak kıyı hattındaki üreme alanlarına müdahale ediliyor.