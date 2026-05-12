Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle OBAM, ALBAM ve BAREM üyeleri ile ailelerini bir araya getirdi. Barbekü partisinde üyeler, müzik eşliğinde eğlenip dans ederek keyifli anlar yaşadı.

BURSA (İGFA) - Özel gereksinimli bireylere ilişkin faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (BAREM) hizmet alan üyelere ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Gemlik Lions Kulübü'nün katkılarıyla BAREM'de gerçekleştirilen barbekü partisi, katılımcılara moral verirken aynı zamanda sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın da katıldığı etkinliklerle üyeler ve aileleri gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Barbekü ikramının yapıldığı etkinlikte müzik eşliğinde eğlenen üyeler, çalan şarkılarla dans ederek günün tadını çıkardı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda, engelli bireylerin sosyal yaşam içerisinde daha aktif yer almasının önemine dikkat çekildi. Düzenlenen etkinlik sayesinde üyeler arasındaki iletişim ve etkileşim artarken, aileler de çocukları ve yakınlarıyla birlikte güzel anılar biriktirme imkanı buldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na dikkat çeken Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, OBAM, ALBAM ve BAREM üyeleriyle keyifli bir vakit geçirdiklerini kaydetti. Etkinliğin sonunda üyelerin yaptıkları eserler, Anneler Günü vesilesiyle annelere hediye edildi.