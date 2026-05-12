İstanbul Maltepe Belediyesi bünyesinde sanatsal faaliyetlerini sürdüren Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu, Türkiye'nin prestijli festivallerinden SANSEV Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katıldı.

Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu, çok sesli koro müziğini geniş kitlelere yayma vizyonuyla sahne yolculuğuna devam ediyor. Son olarak uluslararası koro festivalleri ve sanatsal organizasyonlar arasında prestijli bir yere sahip olan SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği) İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılan topluluk, performansıyla dinleyicilerin beğenisini topladı.

TEMELLERİ 2023'TE ATILDI

2023 yılında temelleri atılan ve 15-25 yaş grubundaki koro müziğine gönül vermiş 19 yetenekli gençten oluşan koro, belediyenin çocuk korosu geleneğini bir üst yaş grubuna taşıyarak kurumsallaşmış bir yapı sergiliyor. Şef Gözde Kükrer Atçı yönetiminde ve korrepetitör Atılgan Kaptanoğlu'nun eşliğinde çalışmalarına titizlikle devam eden ekip, kısa sürede yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.