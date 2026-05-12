Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin 19 ilçesinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kumru ilçesine bağlı Küçükakçakese Mahallesi'nde geçtiğimiz ay başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları tamamlandı. Yapılan yatırımla birlikte mahallede uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

ORDU (İGFA) - Kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalara ve su kesintilerine neden olan eski içme suyu hattı, Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ ekipleri tarafından sil baştan yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı modern altyapı sistemiyle değiştirildi.

Yenileme çalışmalarının ardından ev bağlantıları da tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

ÇALIŞMALAR 1 AYDA TAMAMLANDI

'Ordu'da su sorunu kalmayacak' hedefiyle çalışmalarını sürdüren OSKİ ekipleri, yaklaşık 1 ay süren yoğun mesaiyle projeyi tamamladı. Özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla birlikte yaşanan su yetersizliği ve kesinti problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma, mahallede büyük memnuniyet oluşturdu.

VATANDAŞLARDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Küçükakçakese Mahallesi sakinleri, ekiplerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirterek yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları su probleminin sona erdiğini ifade ederek Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ ekiplerine teşekkür etti.