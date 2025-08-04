Sivas Belediyesi tarafından drift tutkunlarına özel olarak tasarlanan modern drift pisti, görkemli bir tören ve yoğun katılımla kapılarını açtı.SİVAS (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından, 27 farklı şehirden gelen drift kulüpleri ve yüzlerce drift severin akınına uğrayan açılış, adrenalin ve coşkunun buluşma noktası oldu.

Bugüne dek cadde ve sokak aralarında hem sürücüler hem de vatandaşlar için tehlike oluşturan drift gösterileri, artık profesyonel ve güvenli bir alanda gerçekleştirilecek.

Aynı alan içerisinde yapımı devam eden model uçak ve İHA pistinin de açılmasıyla birlikte bölge sadece bir spor alanı değil, ulusal çapta etkinliklere, havacılık gösterilerine ve otomobil festivallerine ev sahipliği yapan bir festival merkezi olacak.

Yeşilyurt Mahallesi'nde inşa edilen pistin açılışına Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile drift meraklıları, otomobil severler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa özel olarak Başkan Uzun da Ferrari ile pistin tozunu attı.

Törende konuşan Başkan Uzun, “Ülkemizin dört bir tarafından drift severler şehrimize geldiler ve şu anda piste yeteneklerini sergiliyorlar. Drift denilince aklımıza sadece egzoz sesi, motor sesi ve arabaların yanlamasına dönmesi gelmesin. Drift sadece bu değil. Drift demek; modifiye demek, mühendislik becerisi ve tasarım becerisi demek, cesaret ve yenilikçilik demek. Bu sebeple ben tüm drift tutkunlarını kutluyorum.” dedi.

Driftin geçmişinden de bahseden Uzun “Drift için 1996 yılı milattır. Japon bir sürücü Kaliforniya'da bir yarışmaya katılır ve birinci olur. Herkes Amerikalı ve Avrupalı yarışmacıların birinci olmasını beklerken Japon sürücü birinci olmuştur, çünkü Japonya'nın dağ yollarında drifti çok iyi öğrenmiştir. O yarışmada kazanılan zafer, Honda'nın drift dünyasında daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve modifikasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamıştır. Günümüzde ise bu gençlerimizin içinden belki çok iyi modifiyecilerimiz çıkacak, çok iyi bir motor tasarımcısı ortaya çıkacak, belki uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Drift artık bir yarış sporu… Ben gençlerimize başarılar diliyorum. Enerjiniz çok yüksek, bunun farkındayız ve bu heyecanınızı drift alanında yaşamanız için size söz vermiştik. Seçim dönemindeki sözümüzü de yerine getirmiş olduk. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Artık Sivas'ın sokaklarında değil bu alanda drift yapmanızı istiyoruz. Bu alanın hazırlanmasında büyük veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından motorlar çalıştırıldı, lastikler piste adeta kazındı. Profesyonel drift pilotlarının nefes kesen gösterileri, izleyiciler tarafından büyük beğeni ve alkış topladı.

Etkinliğe binlerce modifiyeli ve lüks araç katılırken, yapılan gösterilerde yanan lastikler ve yükselen dumanlar havadan da görüntülendi. Katılımcılar, böylesine özel ve donanımlı bir pist kazandıran Başkan Uzun’a teşekkürlerini iletti.

Gecenin finalinde ise DJ Yavuz Burak Can setin başına geçti, ardından Sivas’ın sevilen sanatçısı Ayaz Aydın sahne alarak katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.