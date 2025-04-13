Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği “Sivas Yaşayan Miras Festivali” Sivaslı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Canlı atölyeler, sergiler, konser, gösteriler ve ustalarla söyleşilerle dolu üç günlük etkinlik, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor.

Farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Sivas Yaşayan Miras Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Genç Âşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla “Ustalara Saygı” teması ile Genç Âşıklar Şöleni düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy ile Sivaslı sanatseverler izledi.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen şölende; Genç Âşıklar güzelleme, atışma ve usta malı deyişleriyle dinleyicileriyle buluştu. ‘’Ustalara Saygı’’ teması kapsamında Âşık Veysel’in anıldığı gecede Genç Âşıklarla sahne alan Uğur Işılak, büyük halk ozanının “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini seslendirdi. Daha sonra Işılak’ın Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini seslendirdiği programa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

SİVAS YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ 13 NİSAN TARİHİNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.

Sivas Yaşayan Miras Festivali’nde, geleneksel el sanatlarından; Bıçakçılık Ahşap Oyuncak Yapımı, Ahşap Oymacılığı, Deri İşlemeciliği, Yemenicilik, Çalgı Yapımı (ney), Bakır Süsleme, Zihgir Yapımı, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Sepet Örücülüğü, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Mozaik, Keşan Dokumacılığı, İpek Dokumacılığı, Keçecilik, İğne Oyası, Kazaziye, Mücevher Sâdekârlığı, Baston Yapımı, Cam Üfleme, Çarpana Dokuma, Naht, Filografi gibi birçok sanat dalından sanatçılar Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde hazırlanan stantlarında eserlerini tanıtıyor. Ayrıca Türk süsleme sanatlarından Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, Şükûfe dalında eserler veren sanatçıların sergilerinin yanı sıra, Karagöz ve kukla sanatçılarının çocuklar için gösteri ve atölye çalışmaları da festivalde yer alıyor.

Sivas’ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sunan Festival 13 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ağırlayacak.