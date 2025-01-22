Deprem kuşağındaki Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası Asansör İstanbul 2025’te, sismik asansör teknolojileri de sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, özellikle nüfus yoğunluğu ve çok katlı bina sayısı fazla bölgeler, deprem konusunda daha fazla duyarlılık gerektiriyor.

Başta İstanbul olmak üzere sismik bölgelerde bulunan ve her gün milyonlarca yolcu taşıyan asansörlerin, depreme duyarlı teknolojilerle donatılmış olması büyük önem taşıyor.

Sismik asansörler, deprem anında durarak, en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek şekilde programlanıyor. Depremin yanı sıra asansörlerin, yangın durumunda da yolcuların ve bina sakinlerinin güvenliğini sağlayacak donanıma sahip olması, kabin içinde yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması da büyük önem taşıyor.

Başta sismik asansör teknolojileri olmak üzere daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı asansör teknolojileri, Mayıs ayında 19.’su düzenlenecek olan Asansör İstanbul 2025 fuarında vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Tüyap İstanbul’daki fuarda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar dikey ulaşım çözümleri ile bunlara ilişkin son güvenlik teknolojilerini bir arada sergilenecek.