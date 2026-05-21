27'nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Yıldırım'ı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederken, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım ise Kayseri'nin ticaret, siyaset, kültür ve spor alanlarında Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, 'Türk Dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen 27'nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Yıldırım'ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşılarken daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte makama geçti.

Ziyarette, 27'nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalarken Başkan Büyükkılıç, Yıldırım'ı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Büyükkılıç, 'Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kayseri'mizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ülkemize, insanlığa hizmet anlayışıyla ömrünü harcamış bir büyüğümüzsünüz. Sizlerle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol almamız bizleri her zaman keyiflendirmiştir' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti ünvanını kazanmasından dolayı Yıldırım'a teşekkür ederek, 'Kayseri'miz çok şükür, sizlerin de geçmişte vermiş olduğu hizmetler bağlamında iyi bir noktada. Şimdi daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda sizlerin de yine desteğiyle TÜRKSOY Kültür Başkenti olma yönünde karar çıktı. Değerli Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, sizlere ve komisyonumuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de bu ünvanın içini doldurma adına yapacağımız çalışmaları detaylandırarak yol alıyoruz' diye konuştu.

'İyi Bir Noktadayız, Daha İyi Noktaya Taşımak İçin Çalışıyoruz'

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti seçildiğini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Ayrıca Kayseri'mizin spor altyapısıyla ve halkımızın sporla iç içe olma anlayışıyla sporu içselleştirme bağlamında Dünya Spor Başkenti ünvanını da almış olduk. Erciyes Kayak Merkezimize 3 milyon 300 bin civarında ziyaretçi geldi ülkemizden ve yurt dışından. 20'nin üzerinde otel sayısına ulaştık. İyi bir noktadayız. Hızlı trenimiz yüzde 45'lerde devam ediyor. Otobanla ilgili proje çalışması devam ediyor. Ulaşım ağında iyi bir noktadayız, daha iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

27'nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'nin ticaret, siyaset, kültür ve spor alanlarında Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Yıldırım, 'Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bütün Türkiye biliyor, şimdi iki tane başkent ünvanı var. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, kültürün başkenti, sporun başkenti, Kayseri bunları hak ediyor' dedi.

Ziyaretlerinin temel gündeminin Türk Dünyası olduğunu ifade eden Yıldırım, Talas Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında iki gün boyunca Türk Dünyası'na ilişkin önemli programların düzenleneceğini kaydetti.

Etkinliklerde Türk kültürünün farklı yönlerinin tanıtılacağını belirten Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası'nın bugünü ve geleceğine ilişkin panel ve toplantıların gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmasında 'Türk Dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak' diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bizim ziyaret sebebimiz Türk Dünyası ile ilgili, Talas Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var, bugün, yarın devam edecek. Türk Dünyası'nın özelliklerini, faaliyetleri 2 gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini, bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak. Türk Dünyası'nın bugünü, geleceği konusunda panellerimiz, toplantılarımız olacak. 2 gün boyunca Türk Dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak. Kayseri'de olmaktan, Kayserililerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.'

Ziyarette, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun eşlik ederken Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.