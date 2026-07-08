Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında Buldan ve Güney ilçelerinde yaşayan kadınlar, Çivril'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek unutulmaz bir gün geçirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Birlikte Geziyor, Birlikte Tanıyor, Birlikte Güçleniyoruz' projesi kapsamında kadınlar, ilk olarak Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden Işıklı Gölü'nde tekne turuna katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'nin eşi Raziye Dere ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya'nın da eşlik ettiği programda katılımcılar, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanırken, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer çiçekleriyle görsel bir şölen sunan tekne turunun ardından Çivril Millet Bahçesi'nde öğle yemeği ile devam eden gezi programında, Eumonia Su Kaynağı, dönemsel süslemeleriyle öne çıkan Savranşah Camii ve Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Beycesultan Höyüğü de ziyaret edildi.



HEM SOSYALLEŞTİLER HEM YENİ YERLER GÖRDÜLER



Kırsal mahallelerde ikamet eden ev hanımları ve tarım sektöründe çalışan kadınların yoğun katılım gösterdiği gezi, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Proje sayesinde hem farklı ilçeleri görme hem de yeni arkadaşlıklar kurma imkanı bulduklarını belirten kadınlar, bu tür sosyal projelerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Katılımcılar, günlük yaşamın yoğun temposunda çoğu zaman Denizli'nin farklı ilçelerini ziyaret etme fırsatı bulamadıklarını belirterek, projesi sayesinde kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkanı elde ettiklerini söyledi.



GEZİ PROGRAMLARI DEVAM EDECEK



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak, ilçeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kentin değerlerini tanıtmak amacıyla yürütülen proje hız kesmeden sürecek.

Program kapsamında, Denizli'nin 16 farklı ilçesinden, her ilçeden 50 kadının katılımıyla planlanan Çivril gezileri önümüzdeki günlerde de devam edecek.