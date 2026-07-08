SASKİ, TÜBİTAK 4004 programı kapsamında hayata geçirilen 'Su Kahramanları Sakarya'da' projesine ev sahipliği yaptı. Özel yetenekli 30 öğrenci, suyun kaynaktan musluklara ve arıtılarak yeniden doğaya uzanan ekolojik yolculuğunu SASKİ'nin modern tesislerinde yerinde gözlemledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su bilincini ve bilimsel farkındalığı yeni nesillere aktarmak adına kapılarını geleceğin bilim insanlarına açtı.

'Özel Yetenekli Öğrencilerin Suya Yönelik Tutum ve Bilim Kimliklerinin Desteklenmesi' odaklı proje kapsamında düzenlenen gezide 30 öğrenci ve 10 proje personeli kurumun dev arıtma tesislerini inceledi.

Programın ilk durağı Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi oldu. Öğrenciler tesiste suyun kaynaktan alınma süreçlerine ilk elden tanıklık etti. Suyun en son teknolojilerle arıtılarak abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması aşamaları uzmanlar tarafından detaylıca anlatıldı. Tesisin işleyişini dikkatle takip eden özel yetenekli öğrenciler merak ettikleri konuları uzman teknik personele yönelterek çalışmalara yoğun ilgi gösterdi.

ATIK SULARIN DOĞAYA DÖNÜŞ SÜRECİ

Gezinin ikinci bölümünde ise Karaman Atık Su Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Öğrencilere evsel atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasının ekolojik önemi detaylıca anlatıldı. İleri biyolojik arıtma süreçleri ve arıtılmış suyun doğal yaşama güvenle kazandırılması adımları sahada titizlikle incelendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Geleceğin bilim insanlarını tesislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında 'Su Kahramanları' ile bir araya gelerek suyun kaynaktan çeşmelerimize ve yeniden doğaya olan yolculuğunu yerinde inceledik. Suyun yaşam için taşıdığı kritik değeri ve çevresel sürdürülebilirliğin önemini gençlerimize aktarmayı geleceğimiz adına bir sorumluluk olarak görüyoruz. Su kaynaklarımızı geleceğe taşımak adına farkındalık çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.