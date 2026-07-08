Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve liseli gençleri doğa, bilim, spor ve sanatla buluşturan Cankurtaran Gençlik Kampı'nda yeni sezonun ilk dönemi başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Yaz Kampı, bu yıl da Cankurtaran Kamp Tesisi'nde kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan kampın 1. dönemi, heyecan dolu etkinliklerle start aldı. 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki ilk dönem programına, Denizli'nin farklı liselerinde öğrenim gören 40 lise öğrencisi katıldı.



GENÇLER DOĞAYLA VE SANATLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİYOR



1200 metre rakımdaki Cankurtaran Mesireliği'nde, doğayla baş başa bir ortamda gerçekleştirilen kampta liseli gençler, modern şehir hayatının stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Eğitim öğretim dönemi boyunca yorulan öğrenciler; doğa yürüyüşleri, sabah egzersizleri, takım yarışmaları ve spor turnuvaları ile fiziksel güçlerini artırırken, düzenlenen sanat atölyeleri ve açık hava sineması gösterimleriyle de kültürel ve sanatsal yönlerini geliştiriyor.



FARKINDALIK EĞİTİMLERİYLE KİŞİSEL GELİŞİME KATKI



Program kapsamında ayrıca gençlerin hem kişisel gelişimlerini hem de toplumsal bilinçlerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı eğitim ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Afet farkındalığı, su tasarrufu ve su bilinci, teknoloji bağımlılığı, iklim değişikliği ile sıfır atık konularında gerçekleştirilen eğitimler sayesinde katılımcıların çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci artırılıyor.



BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA DEVAM EDİYOR



Sınırlı kontenjanla düzenlenen kampta yer almak ve detaylı bilgiye ulaşmak isteyen liseli öğrenciler, https://apps.denizli.bel.tr/genclikkampibasvuru/ linki üzerinden form doldurarak müracaatlarını gerçekleştirebiliyor.