Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver denetimlerini sürdürüyor. İl genelinde 15 ekip ve 50 teknik personel hasat sezonu boyunca sahada görev yapacak.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadında ürün kayıplarını önlemek amacıyla biçerdöverlere yönelik denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' ile Bursa Valiliğinin 2026/1 sayılı tebliği kapsamında yürütülen çalışmalarda, il genelinde görev yapan 15 kontrol ekibi ve 50 teknik personel hasat sezonu boyunca biçerdöverleri denetleyecek.

Denetimlerde, biçerdöverlerin çalışma ayarları ve hasat sırasında oluşan dane kaybı kontrol edilirken, üreticilerin emeklerinin korunması ve milli ekonomide oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bursa'da 2026 yılı için biçerdöver hasadında izin verilen azami dane kaybı oranı yüzde 1,5 olarak belirlenirken, yapılan kontrollerde bu oranın üzerinde kayba neden olduğu tespit edilen biçerdöver sahipleri ve operatörleri hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Hasat döneminin üreticiler için verimli geçmesini temenni eden müdürlük, biçerdöver operatörlerini kurallara uygun hasat yapmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.