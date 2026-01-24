EDM sanatçısı Sir Ivan, 'Love Is The Piece' adlı single'ıyla barışı teşvik ediyor. Şarkı, teknolojik başarıların savaşları sonlandıramadığını vurgularken, tek çözümün sevgi olduğunu hatırlatıyor. Gelirler Peaceman Foundation'a aktarılacak.

ACCESS Newswire / MIAMI, FLORİDA (İGFA)- Elektronik Dans Müziği (EDM) kayıt sanatçısı Sir Ivan, zamana meydan okuyacak bir barış şarkısını birlikte yazdı ve kaydetti. John Lennon ve Bob Dylan gibi 20. yüzyılın savaş karşıtı rock efsanelerinden ilham alan Sir Ivan'ın yeni single'ı'Love Is The Piece', sevginin barışa giden tek yol olduğu ve yalnızca kalplerimizde bulunduğu konusunda tüm nesillere cesur bir hatırlatmadır.

'Auschwitz'den sağ kurtulan birinin oğlu olarak (bkz. UnstoppableSiggi.com), hayatım, sırf Yahudi oldukları için Holokost sırasında 50'den fazla aile üyesinin öldürülmesi trajedisinden derinden etkilendi. Babamın mucizevi bir şekilde hayatta kalmasının ve ardından benim doğumumun bir amacı vardı. Ve bu amaç, bir gün insanlar arasındaki şiddeti, kan dökülmesini ve savaşı durdurmaya yardımcı olacak bir barış şarkısı yazıp söylememdi. O şarkı 'Love Is The Piece',' dedi Sir Ivan.

Küresel çatışmalar ve sivil huzursuzluklar dünya genelinde tırmanırken, Sir Ivan yeni teklisi 'Love Is The Piece' ile zamanında ve güçlü bir mesaj veriyor. Müziği aracılığıyla barışı teşvik etmeye yönelik uzun süreli bağlılığı nedeniyle uluslararası alanda Peaceman olarak tanınan Sir Ivan, savaş karşıtı marşların mirasına acil ve modern bir ses getiriyor.

'Love Is The Piece'şarkısında Sir Ivan, insanlığın en büyük çelişkilerinden biriyle yüzleşiyor: olağanüstü teknolojik ve bilimsel başarılara rağmen savaşı sona erdiremiyoruz. İnsan bilincinde bir değişim çağrısında bulunarak, 'Ama çözemedikleri tek şey / Savaşın sonu - evrim geçirme zamanı,' (But the one thing that they can't seem to solve / Is the end of war - it's time to evolve) diye şarkı söylüyor.

Nakarat mesajın kalbini veriyor: 'Barış için ihtiyacımız olan parça sevgidir' (Love is the piece we need for peace). Bu, bugünün parçalanmış küresel ikliminde güçlü bir şekilde yankılanan doğrudan bir birlik çağrısıdır.

Şarkı sözleri, saf sevginin ulusal, dini ve kültürel sınırları aştığını vurguluyor.

'Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin ötesine geçiyor... Cevap rüzgarda savrulmuyor / Çünkü kalplerimiz içindeki tek çözümü barındırıyor.'

Sir Ivan'ın barış odaklı sanatına olan bağlılığı, ödüllü 'Get Together' müzik videosunun dünya prömiyeri ve krizdeki yaratıcıları destekleyen küresel DJ girişimi de dahil olmak üzere önceki basın haberlerinde vurgulandı.

Yakın zamanda We Rave You ve EDM.com tarafından öne çıkarılan beğenilen yapımcı Markus Schulz ile yaptığı iş birliği, elektronik müzikte anlamlı bir ses olarak statüsünü daha da pekiştirdi.

'Love Is The Piece' ile Sir Ivan, güçlü şarkı sözleriyle değişime ilham verme misyonunu sürdürüyor. Önde gelen dans yapımcılarından gelecek bir dizi remix, mesajın dünya çapındaki kulüplere, festivallere ve çalma listelerine taşınmasına yardımcı olacak. Tüm yayın ve indirme gelirleri The Peaceman Foundation'a (thepeacemanfoundation.org) gidiyor.

Sir Ivan Hakkında

Sir Ivan, misyon odaklı kataloğu güçlü sosyal mesajları modern dans prodüksiyonuyla harmanlayan, Billboard ve Music Week'te İlk 10'a giren bir kayıt sanatçısı, barış savunucusu ve hayırseverdir. Genellikle ikonik savaş karşıtı ve barış odaklı şarkıları yeniden tasarlamasıyla tanınan sanatçı, birlik ve şefkat konusunda dans müziğinin en belirgin seslerinden biri haline gelmiştir.

Sir Ivan; Jason Evigan, Peter Rafelson, Tracey Young, Midi Mafia ve Omar Okram gibi Grammy Ödüllü yapımcıların yanı sıra Paul Oakenfold, Markus Schulz ve 'Love Is The Piece'in orijinal miksini yapan (müzik grubu 98 Degrees'den) Jeff Timmons gibi diğer önemli isimlerle iş birliği yapmıştır.

Tam biyografisi: SirIvan.com/biography

Sir Ivan ile bağlantı kurmak için: ffm.bio/sirivan

