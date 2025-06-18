Ticaret Bakanlığı, yaz tatilinde yurda gelen vatandaşlar için Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında personel takviyesi, altyapı genişletmesi ve 7/24 hizmetle yoğunluğu azaltıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaz tatili döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı plakalı araçlarla Türkiye’ye girişlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak için 2025 yazına yönelik kapsamlı tedbirler aldı.

Özellikle Haziran-Ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında görülen yoğunluk nedeniyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

KAPIKULE’DE PERON SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yolcu giriş peron sayısı 12’den 24’e yükseltildi. Tüm peronlar, ek emniyet personeliyle tam kapasite çalışacak şekilde düzenlendi. Pasaport ve gümrük işlemleri için kesintisiz hizmet sağlanacak.

Diğer bölgelerden gümrük ve emniyet personeli takviyesi yapıldı.

7/24 hizmet için personele kumanya temin edilerek iş akışı sürekliliği sağlandı.

Güvenlik önlemleri Jandarma ve Emniyet birimlerince artırıldı.

Dinlenme ve ihtiyaç alanları oluşturuldu; yol çizgileri, levhalar ve dubalarla trafik düzenlendi.

CANLI KAMERA İLE YOĞUNLUK TAKİBİ

15 Haziran-15 Eylül 2025 tarihleri arasında, sınır kapılarındaki anlık yoğunluk, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün web sitesinde canlı kamera görüntüleriyle vatandaşlara sunulacak.

Kapıkule’de PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları konuşlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ek Saymanlık vezneleri açılarak işlemler hızlandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yazında personel takviyesiyle sorunsuz geçiş sağlayan uygulamanın 2025’te daha da geliştirildiğini belirtti. Bakanlık, yurt dışından gelen vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu bir yolculuk yapması için tüm önlemleri aldığını ve çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.