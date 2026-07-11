Artvin'de devlet korumasındaki çocuklara hizmet verecek taşınmazın bağışı için işbirliği protokolü imzalandı.

Bayram SARAYOĞLU

ARTVİN (İGFA) - Vali Turan Ergün'ün başkanlığında Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Yaşar Atan arasında Borçka ilçesinde bulunan bir dairenin çocuk hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışlanmasına ilişkin taşınmaz bağışı protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Turan Ergün, hayırsever iş insanı Yaşar Atan'a duyarlılığı ve anlamlı katkısı dolayısıyla teşekkür ederek, örnek davranışının hayırlı olması temennisinde bulundu.