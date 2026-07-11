Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Başkentin tarihi ile kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıması amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği 'Kent Gezileri'ne devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Hem Ankara'yı gezip görmek hem de sosyalleşmek amacıyla 'Kent Gezileri'ne katılan vatandaşların son durağı tarihi evleri ve sokaklarıyla bir açık hava müzesini andıran Ayaş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; kentin kültürel, tarihi ve doğal mirasını yakından tanıtmak amacıyla düzenlediği Kent Gezileri ile Başkentlileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi camilerden antik kentlere, yöresel pazar yerlerinden tabiat parklarına kadar birçok noktayı kapsayan geziler, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen Kent Gezileri kapsamında Başkent'i ilçe ilçe gezme imkânı bulan vatandaşlar, hem sosyalleşiyor hem de şehrin tarihi dokusuyla buluşuyor. Başkentli gezginlerin son durağı tarihi evleri ve sokaklarıyla bir açık hava müzesini andıran Ayaş oldu. Vatandaşlar tarihi Ayaş evlerini, Selçuklu Hamamı'nı, Eski Ulu Camii ve Şehitlik'i gezdi. Kiraz ve dut ağaçlarının eşlik ettiği dar sokaklarda da keyifli anlar yaşadı.