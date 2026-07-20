Bu yıl 15'incisi düzenlenen QM Awards kapsamında 'Türkiye'nin En İyi Aile Oteli' ödülünü kazanan Bera Alanya Otel, 20. yıl kutlamaları kapsamında her hafta ünlü bir ismi ağırlamaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Alişan, Bera Alanya Otel'in 20. yıl coşkusuna ortak oldu.

Bu haftanın konuğu olan Alişan, otele girişinde animasyon ekibinin hazırladığı Cennet Mahallesi konseptiyle karşılandı. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, binlerce beğeni aldı.

Ödüllü animasyon ekibi; dünya dansları, tematik şovlar, ateş gösterileri, canlı müzik geceleri, yarışmalar ve dopdolu etkinliklerle misafirlerine unutulmaz bir yaz yaşatırken, Bera Sahne etkinlikleri de 20. yıl kutlamalarına renk katıyor.

Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, otelin vizyonunu ve yeni sezondaki hedeflerini şu sözlerle özetledi:

'Kuruluşumuzun 20. yılını kutladığımız bu özel dönemde, tüm ekibimizle birlikte her misafirimize benzersiz ve unutulmaz anılar yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu yıl hedefimiz, sunduğumuz nitelikli konaklama hizmetlerinin yanı sıra müziğin ve sanatsal etkinliklerin turizm sektöründeki güçlü etkisini de ön plana çıkarmak. Ayrıcalıklı hizmet anlayışımızı müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle harmanlayarak, otelimizden ayrılan her misafirimizin hafızasında güzel ve kalıcı izler bırakmayı amaçlıyoruz.'

https://www.youtube.com/shorts/4rHDBf8P3ps?feature=share