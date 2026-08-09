Ünlü şarkıcı Simge, Balıkesir Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yeni yaşını hayranlarıyla birlikte kutladı. Sahnede kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını gören Simge, büyük mutluluk yaşadı.
BALIKESİR (İGFA) - Simge, Balıkesir Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yeni yaşını sahnede kutladı.
ALTINOLUK'U ALKIŞLARA BOĞDU
Ekibinin sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyen ünlü şarkıcıya, alanı dolduran müzikseverler alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.
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