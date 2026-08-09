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Ekibinin sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyen ünlü şarkıcıya, alanı dolduran müzikseverler alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Simge, Balıkesir Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yeni yaşını hayranlarıyla birlikte kutladı. Sahnede kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını gören Simge, büyük mutluluk yaşadı.

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