Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden BLOK3, hayranlarının uzun süredir beklediği 'Arena Tour 2026/27' turnesini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - RAEM organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında BLOK3, Avrupa'nın en prestijli arena salonlarında müzikseverlerle buluşacak.

Turne, 25 Eylül'de Almanya'nın Bremen kentindeki ÖVB Arena'da başlayacak. Ardından Mannheim, Rotterdam, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart ve Köln'de sahne alacak olan BLOK3, Avrupa arenasındaki yolculuğunu 8 Ocak'ta Frankfurt Festhalle'de tamamlayacak.

Toplam 9 büyük arena konserinden oluşan organizasyon, sanatçının kariyerindeki en kapsamlı uluslararası turnelerden biri olma özelliğini taşıyor. BLOK3, izleyicilere klasik konser deneyiminin ötesinde, görsel ve işitsel açıdan zengin bir sahne şovu vaat ediyor.

İŞTE TURNE TAKVİMİ

25 Eylül - Bremen / ÖVB Arena

24 Ekim - Mannheim / SAP Arena

9 Kasım - Rotterdam / Ahoy Arena

28 Kasım - Viyana / Wiener Stadthalle

5 Aralık - Berlin / Max-Schmeling-Halle

11 Aralık - Münih / Olympiahalle

19 Aralık - Stuttgart / Hans-Martin-Schleyer-Halle

28 Aralık - Köln / Lanxess Arena

8 Ocak - Frankfurt / Festhalle

BLOK3'ün Avrupa turnesinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren yoğun ilgi görürken, bazı şehirlerde biletler şimdiden tükendi.