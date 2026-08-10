Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden BLOK3, hayranlarının uzun süredir beklediği 'Arena Tour 2026/27' turnesini duyurdu.
İSTANBUL (İGFA) - RAEM organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında BLOK3, Avrupa'nın en prestijli arena salonlarında müzikseverlerle buluşacak.
Turne, 25 Eylül'de Almanya'nın Bremen kentindeki ÖVB Arena'da başlayacak. Ardından Mannheim, Rotterdam, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart ve Köln'de sahne alacak olan BLOK3, Avrupa arenasındaki yolculuğunu 8 Ocak'ta Frankfurt Festhalle'de tamamlayacak.
Toplam 9 büyük arena konserinden oluşan organizasyon, sanatçının kariyerindeki en kapsamlı uluslararası turnelerden biri olma özelliğini taşıyor. BLOK3, izleyicilere klasik konser deneyiminin ötesinde, görsel ve işitsel açıdan zengin bir sahne şovu vaat ediyor.
İŞTE TURNE TAKVİMİ
- 25 Eylül - Bremen / ÖVB Arena
- 24 Ekim - Mannheim / SAP Arena
- 9 Kasım - Rotterdam / Ahoy Arena
- 28 Kasım - Viyana / Wiener Stadthalle
- 5 Aralık - Berlin / Max-Schmeling-Halle
- 11 Aralık - Münih / Olympiahalle
- 19 Aralık - Stuttgart / Hans-Martin-Schleyer-Halle
- 28 Aralık - Köln / Lanxess Arena
- 8 Ocak - Frankfurt / Festhalle
BLOK3'ün Avrupa turnesinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren yoğun ilgi görürken, bazı şehirlerde biletler şimdiden tükendi.