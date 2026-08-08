Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Marina yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen 'Akustik Sahne Konserleri', yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken, etkinlikler de kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor.

MERSİN (İGFA) - Konserde sahne alan amatör sanatçılardan İzzet Aşkan, müziğin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve bu etkinlikte sahne almasının kendisi için çok değerli olduğunu ifade ederek, 'Burada ilk defa sahne aldım. Sahile indiğimde görüyordum ve burada sahne almayı çok istiyordum. Çok mutluyum; duygu ve düşüncelerimi cümlelere sığdıramıyorum. Sahneye bayıldım. Burada olmak ve insanlara şarkı söylemek çok mutluluk verici. Yeni insanlarla tanışma fırsatı buldum, imza bile isteyen var. Böyle bir organizasyon düzenlendiği için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim' dedi.

Mersinliler sahilde gerçekleşen etkinlikten memnun

Konseri izlemeye gelen vatandaşlardan Deniz Subaşı sosyalleşmeyi çok sevdiğini belirterek, ailece bu tür etkinliklere katıldıklarını söyledi. Subaşı, 'Mersin son 5-6 yıldır çok güzel bir kent oldu. Eskiden sahilde sosyalleşemiyorduk, çorak bir yerdi. Şimdi sahilimiz yeşerdi ve renklendi. Mersinli olarak gurur duyuyorum. Böyle etkinlikler oldukça daha da güzelleşiyor. Bu kente gelen gitmiyor, herkes çok memnun kalıyor' diye konuştu

Konseri izlemeye gelen Can Tuğrul, Büyükşehir'in yaz akşamlarını hareketlendiren bu tür etkinliklerden duyduğu memnuniyeti aktararak, 'Mükemmel bir atmosfer var. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimi sunuyorum, çünkü böyle bir etkinlik Mersin'e şarttı. İnsanların eğlenmesi için bu tür aktivitelerin olmasını istiyoruz. Ayrıca amatör sanatçıların yeteneklerini gösterebilmesi için de oldukça gerekli' dedi.

Belediyenin etkinliklerini takip ettiğini belirten Süheyla Coşkun da, 'Sıcak havalarda bu tarz etkinlikler güzel oluyor. Çok da güzel parçalar seçmişler. Bizim hoşumuza gidiyor, çok güzel bir etkinlik' ifadelerini kullandı.

Üniversite okumak için Mersin'e geldiğini söyleyen Fırat Özmen ise 'Okul çıkışlarında sahile gelince, konserler sayesinde eğlenceli bir gün geçiriyoruz' sözlerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerle ilgili uygulamalarını da takip ettiğini belirten Özmen, 'Sahiliyle, üniversitesiyle ve deniziyle Mersin, öğrenciler için çok güzel ve eğlenceli bir şehir. Vahap Seçer de öğrenciler için iyi işler yapan ve çok destek veren bir belediye başkanı' diye konuştu.