Yonca Evcimik ve Özgür Aras, Bodrum'da denizin üzerinde Ferrari keyfi yaptı. İkili, Dubai ve Miami gibi lüks tatil merkezlerinde büyük ilgi gören Ferrari görünümlü 'jet car' ile Bodrum koylarında eğlenceli anlar yaşadı.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum'un renkli yaz hayatına Yonca Evcimik ve Özgür Aras da damga vurdu.

İkili, son dönemde Dubai ve Miami gibi dünyaca ünlü tatil merkezlerinde gözde olan, lüks spor otomobil tasarımlı 'jet car' ile denize açıldı.

FERRARİ SANDILAR

Uzaktan bakıldığında denizin üzerinde giden bir Ferrari'yi andıran özel araç, görenlerin dikkatini çekti. Lüks spor otomobil görünümüne sahip olan jet car, altyapısında ise jet ski teknolojisi barındırıyor.

Yonca Evcimik ve Özgür Aras, sıra dışı deniz aracının direksiyonuna geçerek Bodrum koylarında keyifli bir tur attı.

KEYİFLERİ YERİNDE

Hızın ve denizin tadını çıkaran ikilinin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Yonca Evcimik ve Özgür Aras'ın Ferrari görünümlü jet car üzerindeki eğlenceli görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

Dubai ve Miami sahillerinden sonra Bodrum'da da görülmeye başlayan milyonluk süper otomobillerden esinlenen bu sıra dışı su araçları, yazın yeni gözdesi olmaya aday.