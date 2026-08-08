Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kültür sanat organizasyonlarından biri olan Uluslararası Bursa Festivali, Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser'i Bursalılarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, etkinlik takviminin 12'nci programında sevilen sanatçı Mustafa Keser'i ağırladı.

Uludağ İçecek ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Mustafa Keser, Türk sanat ve halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan repertuvarıyla sevenlerini mest etti.

Sahne performansı boyunca dinleyicilerle sık sık sohbet eden ve esprileriyle geceye renk katan Mustafa Keser, Bursalı sanatseverlere hem müzik hem de kahkaha dolu anlar yaşattı. Sanatçının seslendirdiği eserlere zaman zaman hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar, unutulmaz bir yaz akşamının keyfini çıkardı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran sanatseverler, Keser'e büyük ilgi gösterdi. Bazı şarkılarını seyircilerin arasında seslendiren Mustafa Keser, bazılarını da sahneye davet ettiği müzikseverlerle birlikte söyledi.

Konser sonunda uzun süre alkışlanan sanatçı, Bursalı sanatseverlere teşekkür ederek festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Başkan Vekili Nilüfer Çevikel tarafından, Türk müziğinin usta sesi Mustafa Keser'e günün anısına çiçek takdim edildi.