Gülben Ergen, önceki akşam Kaya Palazzo Kıbrıs'ta sahne aldı. Bakır renkli Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Gülben Ergen, müzik dünyasında giderek yaygınlaşan yapay zekâ kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC (İGFA) - Sevilen şarkılarını Kıbrıs'taki hayranları için seslendiren Gülben Ergen, sahne performansının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem oldu.

Müzikte yapay zeka kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gülben Ergen, 'Yapay zekanın müzikte yer almasını, yaratıcılığı ve insan emeğini tehdit ettiği için endişeyle karşılıyorum. Sanatın özündeki insan duygusunun ve ruhunun kaybolma riski, bu teknolojinin müzik sektörüne girmesine karşı haklı bir tepki doğuruyor' dedi.

Gülben Ergen, konserde tercih ettiği Raisa Vanessa imzalı bakır renkli sahne kostümüyle de göz kamaştırdı.