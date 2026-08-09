Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde Göreme Festival Alanı'nda sahne alan Bengü, güçlü yorumu ve enerjik performansıyla müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Sanatçının şarkılarına eşlik eden dinleyicilerin telefon ışıklarıyla oluşturduğu görüntü, geceye ayrı bir atmosfer kattı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, konserde 'İki Melek', 'Korkma Kalbim' ve 'Saygımdan' adlı şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran hayranları, sanatçının sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederken Göreme Festival Alanı'nda şarkılar ve alkışlar gece boyunca yankılandı.

Konserin bir bölümünde telefonlarının ışıklarını açan müzikseverler, Bengü konserinde görsel bir şölen oluşturdu. Alanı aydınlatan ışıklar, sahne ile seyirci arasındaki bağı güçlendirirken konserin en etkileyici görüntülerinden birine imza atıldı.

Duygusal şarkılarıyla dinleyicilerine romantik anlar yaşatan Bengü, hareketli parçalarıyla da konserin temposunu yükseltti. Sanatçının güçlü yorumu ve sahne enerjisi, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gecesine damga vurdu.

Dokuz gün boyunca Nevşehir'in farklı noktalarında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festival, 9 Ağustos'ta (BUGÜN) gerçekleştirilecek son gün programının ardından tamamlanacak.