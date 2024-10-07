Şile’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı nedeniyle Şileli Şehitler Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.Nurcan KIRCALI/İSTANBUL (İGFA) - Törende konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya “Şile’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.Yılını kutluyorum.102.Yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugünde aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek ve kahraman ecdadımızı anmak için Şileli Şehitler Anıtı önündeyiz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz zaferlerle, destanlarla dolu şanlı bir geçmişe sahip olmakla beraber acı dolu günler görmüş, varlık ve yokluk mücadelesi vermiştir. 93 harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları,1.Dünya Savaşı ve sonrasında 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkes anlaşmasıyla başlayan işgal yılları bu acı ve elem dolu yaşandığı zaman olmuştur.

Ancak şanlı Türk Milleti, zilleti ret etmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde direnmiş, mücadele etmiş bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak İstiklal Mücadelesini zaferle taçlandırmış ve nihayetinde 7 Ekim 1922 de Şile’mizi 6 Ekim 1923 de Peygamberimizin müjdesi, Fatih’in emaneti aziz İstanbul’umuzu işgalden kurtarmıştır. İşgalciler Ay Yıldızlı bayrağımızın önünde selam durarak geldikleri gibi gitmişlerdir” şeklinde konuştu.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’da “Bu gün Şile’mizin şanlı tarihinin en önemli tarihi olan Şile’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.Yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

Tören öğrencilerin şiirlerinin okunması ve günün anlamına özel konuşmalar devam etti ve protokol üyeleri Şileli şehitler anıtına karanfil bıraktılar.