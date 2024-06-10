Şile'nin 30 mil açığında yapılan kaçak avcılık operasyonunda 780 adet kalkan balığı yakalandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Kaymakamlığı Sosyal Medya Hesabında yapmış olduğu paylaşımda İlçe sanırları dahilinde Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin İlçenin 30 mil açıklarında bir balıkçı teknesinde yasa dışı yollarda avlanan 780 adet kalkan balığı gerekli donanımların ele geçirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada “Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı TCSG-910 Komutanlığı tarafından denizde icra edilen rutin Sahil Güvenlik devriye görevi esnasında Şile’nin 30 mil açıklarında bir balıkçı teknesinde yasak zamanda ve yasadışı yollar ile avlanmış 780 adet Kalkan balığına ve avcılıkta kullanılan 39 adet Kalkan ağına mülkiyetin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konulmuştur. Ayrıca mevzuatın öngördüğü idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Öte yandan; “Kalkan balığı avcılığı üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Haziran tarihlerinde yasak olup denizlerimizde sürdürülebilir avcılığın devamı için ekiplerimiz 7/24 kontrol ve denetimlere devam edileceğine dikkat çekildi.