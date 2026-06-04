Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu defilesinde, geleneksel Şile Bezi modern tasarımlarla buluştu. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlere unutulmaz bir moda şöleni yaşattı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile'nin yüzyıllardır süregelen kültürel miraslarından biri olan Şile Bezi, Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu defilesiyle moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Şile Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, usta öğreticiler tarafından hazırlanan birbirinden özel tasarımlar profesyonel mankenler tarafından podyumda sergilendi. Geleneksel dokuma sanatının modern çizgilerle buluştuğu defilede, el emeği göz nuru Şile Bezi kıyafetler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda, Şile Bezi'nin geçmişten günümüze uzanan hikâyesi bir kez daha gözler önüne serildi. Doğal dokusu, zarafeti ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına verilen emeği de ortaya koydu.

Defile boyunca sahne alan modeller, Şile Bezi'nin modern moda anlayışıyla yorumlanan tasarımlarını sergilerken, katılımcılar da görsel bir şölen yaşadı. Etkinlikte yer alan tasarımcılar, Şile Bezi'nin yalnızca bir kumaş değil, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Defilenin koreografisi modacılar Ercan Arslan ve Filiz Aydın tarafından hazırlanırken, müzikler moda dünyasının tanınan isimlerinden Ayhan Topaloğlu tarafından gerçekleştirildi.

Şile Atatürk Meydanı'ndaki organizasyona İlçe Kaymakamı Mustafa Çit, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür, sanat ve modayı bir araya getiren etkinlik, Şile Bezi'nin tanıtımına katkı sunarken, katılımcılardan tam not aldı.