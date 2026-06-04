Kayseri Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursların 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yıl Sonu Sergisi', yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Birbirinden özel el emeği ürünlerin sergilendiği programda kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı. Açılışta konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Akademileri artık sadece eğitim değil, sosyal hayatın merkezi oldu' dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Akademi tesisinde düzenlenen serginin açılışına Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Kocasinan Akademilerin ilk kuruluş amacının vatandaşların boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve mesleki beceriler kazanmaları olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bugün gelinen noktada akademilerin çok daha büyük bir misyona ulaştığına dikkat çekerek, 'Akademiler, beklediğimizden çok daha büyük bir anlam kazandı. Özellikle hanım kardeşlerimiz, 'Buralar artık bizim için bir sosyalleşme mekânı, bir terapi merkezi hâline geldi' diyor. Böyle olunca akademiler, kendi asli hüviyetlerinin ötesine geçerek insanları bir araya getiren, kaynaştıran mekânlar hâline geldi' diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda akademilerin sayısını artırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ne yeni bir Kocasinan Akademi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen akademilerin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, vatandaşların ücretsiz ve kaliteli hizmetlere ulaşmasının son derece değerli olduğunu söyledi.

Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 'Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler incelenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Öte yandan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi, Erciyesevler ve Yakut tesislerinde açılan yıl sonu sergileri, yarın akşama kadar 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.