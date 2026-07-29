Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 15-25 yaş arası gençleri birbirinden farklı alanlarda yeni deneyimlerle buluşturduğu Genç Atölye'nin yaz dönemi başlıyor. Yapay zekâdan doğaya, tarihten karikatüre, geleneksel sanatlardan mobil fotoğrafçılığa uzanan 6 farklı atölyede gençler, 4 hafta boyunca hem öğrenecek hem üretecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine imkân sunduğu Genç Atölye'de yaz dönemi başlıyor.

6 farklı atölye

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Atölye' bu yaz birbirinden farklı 6 atölyeyle gençleri öğrenen, üreten, keşfeden ve deneyimleyen bir programla buluşturacak.

Genç Atölye'nin yaz programında Yapay Zekâ Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi, Doğa Tutkunları Atölyesi, Yerinde Tarih Atölyesi ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi yer alacak.

3-7 Ağustos'ta başvuru yapabilecekler

15-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği Genç Atölye için 3 Ağustos Pazartesi günü kayıtların alınmaya başlayacak. Son başvuru tarihi 7 Ağustos Cuma günü olacak. Bir kişi en fazla iki atölyeye başvuru yapabilecek. Kabul edilen başvurular ise 9 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Detaylı bilgi için

Başvurular ise www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen gençler 444 40 54 (Dahili: 3434) numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebilecek.

Tüm gençler davetli

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Genç Atölye'de gençlerimizin ilgi duydukları alanları keşfetmelerini, yeni şeyler öğrenmelerini ve öğrendiklerini uygulayarak deneyimlemelerini istiyoruz. Yapay zekâdan fotoğrafçılığa, karikatürden geleneksel sanatlara, doğadan tarihe kadar birbirinden farklı atölyelerle gençlerimize dolu dolu bir yaz programı hazırladık. Bu yaz siz de merak ettiğiniz bir alana adım atın, yeni şeyler öğrenin, üretin ve kendi yeteneklerinizi keşfedin. Tüm gençlerimizi yaz döneminde Genç Atölye'nin sunduğu bu farklı deneyimleri yaşamaya davet ediyoruz' denildi.